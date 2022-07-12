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Опубликовано первое цветное фото, сделанное космическим телескопом «Джеймс Уэбб»

Выглядит завораживающе
В конце 2021 года был запущен новейший орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб». И вот, спустя около полугода, мы наконец-то увидели первое цветное фото, снятое им.
Опубликовано первое цветное фото, сделанное космическим телескопом «Джеймс Уэбб»

Поделился снимком президент Соединённых Штатов Джо Байден. На его получение у аппарата ушло менее суток, при этом на изображении можно разглядеть скопление галактик SMACS 0723. Правда, теперь оно будет называться Webb’s First Deep Field:

Первое цветное фото, сделанное телескопом «Джеймс Уэбб»

Первое цветное фото, сделанное телескопом «Джеймс Уэбб»

Сообщается, что на сегодняшний день это самое глубокое и резкое инфракрасное фото ранней Вселенной.

Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения телескопа. Этот кусочек огромной Вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую человек на земле держит на расстоянии вытянутой руки.

NASA

Отметим, что искривление, которое можно заметить по центру снимка, это не какой-то дефект телескопа. По словам специалистов, это гравитационное линзирование — эффект, как минимум в данном случае обусловленный наличием на переднем плане другого скопления галактик.

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