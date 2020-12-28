Опубликовано первое фото российского беспилотника «Орион» в ударном варианте

Напомним, что этот беспилотник был разработан в ходе опытно-конструкторской работы «Иноходец». Летательный аппарат получил несколько подвешенных корректируемых авиабомб КАБ-20. Сами боеприпасы весят 21 кг, тогда как осколочно-фугасная боевая часть - 7 кг. Они оборудованы спутниковыми или лазерными системами самонаведения, а их основная цель заключается в высокоточном поражении легкобранированной техники и живой силы противника.

В календаре этот летательный аппарат изображен в пустынном камуфляже. Помимо прочего в календаре можно увидеть снимок ударного беспилотника «Охотник», пятого поколения истребителя Су-57, подлодки класса «Борей», танка Т-90М «Прорыв», БМП «Армата» и других современных российских вооружений.