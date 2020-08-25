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Опубликовано первое изображение дебютных "умных" весов Xiaomi Amazfit

А также информация о возможностях новинки
Xiaomi уже имеет несколько “умных” весов, пользующихся популярностью среди пользователей, в своем ассортименте. Теперь, по всей видимости, настал черед такого же устройства, но уже под брендом Amazfit - по крайней мере, именно это следует из свежей утечки, в результате которой, в числе прочего, было опубликовано и первое изображение “умных” весов компании.

Источником утечки стало официальное приложение Amazfit, которое на днях было переименовано в Zepp. В нем было найдено упоминание неанонсированного устройства, которое будет взвешивать не только взрослых людей, но и младенцев - для этого в нем даже будет иметься отдельный режим. Суть его работы будет заключаться в том, чтобы человек сначала взвесился с ребенком на руках, а потом без него, после чего весы автоматически вычислят вес малыша. Также в весах будет иметься функция под названием “Balance on One Foot”, суть которой, судя по всему, будет заключаться в высчитывании времени, которое человек может простоять на одной ноге - возможно, в дальнейшем эти данные будут использоваться для составления портрета физических возможностей пользователя.

Судя по официальному приложению, вот так будут выглядеть "умные" весы от Amazfit

Напомним, что Amazfit в первую очередь известна в качестве производителя носимой электроники, в том числе “умных” часов Amazfit Bip и Amazfit GTS.