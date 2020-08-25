Опубликовано первое изображение дебютных "умных" весов Xiaomi Amazfit

Источником утечки стало официальное приложение Amazfit, которое на днях было переименовано в Zepp. В нем было найдено упоминание неанонсированного устройства, которое будет взвешивать не только взрослых людей, но и младенцев - для этого в нем даже будет иметься отдельный режим. Суть его работы будет заключаться в том, чтобы человек сначала взвесился с ребенком на руках, а потом без него, после чего весы автоматически вычислят вес малыша. Также в весах будет иметься функция под названием “Balance on One Foot”, суть которой, судя по всему, будет заключаться в высчитывании времени, которое человек может простоять на одной ноге - возможно, в дальнейшем эти данные будут использоваться для составления портрета физических возможностей пользователя.