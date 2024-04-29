Опубликовано первое в истории фото космического мусора с близкого расстояния

«Вот оно, первое в мире изображение космического мусора, сделанное во время сближения!» – объявила Astroscale, опубликовав фото.

ADRAS-J был запущен на орбиту 18 февраля на ракете Electron от Rocket Lab. Основная задача 150-килограммового зонда – сближение и изучение верхней ступени японской ракеты H-2A, запустившей спутник наблюдения Земли GOSAT в 2009 году.

По данным Astroscale, это поможет доказать эффективность технологий, которые в будущем позволят обслуживать спутники или устранять космический мусор.

В этом месяце ADRAS-J сблизился со ступенью (длиной 11 м и шириной 4 м) на несколько сотен километров. Затем началась «фаза сближения», несколько маневров сократили расстояние до пары сотен метров – это запечатлело историческое фото.

Скоро появятся новые снимки. «Следующий этап миссии – серия маневров и фотосъемка верхней ступени», – сообщает Astroscale. «Собранные данные критически важны для понимания проблемы обломков и разработки будущих методов очистки орбиты».

По мнению многих экспертов, удаление крупного мусора необходимо для безопасности космических полетов.