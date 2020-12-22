Наука и технологии
Сегодня 08:10
Опубликовано свежее фото грядущих недорогих «умных» часов Realme Watch S Pro
Но что более важно, подтверждена дата анонса новинки
Сразу две китайские компании будто бы нарочно решили показать нам под конец года свои новинки. И если Xiaomi подготовила для фанатов флагманский Mi 11 и MIUi 12,5, то Realme планирует представить свои новые недорогие «умные» часы Realme Watch S Pro.
Глава компании Мадхав Шет опубликовал в своём Twitter-аккаунте изображение, демонстрирующее внешний вид грядущего аксессуара Realme. Вместе с тем, он также назвал и дату анонса устройства. Судя по его публикации, анонс Realme Watch S Pro состоится уже завтра, 23 декабря.
Напомним, что согласно имеющимся данным, часы получат 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой AOD. От одного заряда девайс будет работать до двух недель, а на выбор пользователя будет представлено 15 тренировочных режима. Устройство также оснастят двойным GPS-модулем для более точного отслеживания передвижения пользователя.