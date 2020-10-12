Опубликовано видео боя российских МиГ-31 в стратосфере

Министерство обороны России заявило, что пилоты воздушных судов сумели выполнить перехват условного нарушителя воздушного пространства, находясь при этом на высоте порядка 20 тыс метров. Также военное ведомство страны отметило, что для усложнения задачи было решено предоставить нахождение нарушителя самим военным самолетам, без какой-либо помощи со стороны наземных средств противовоздушной обороны.

Напомним, что сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 создавался для перехвата и уничтожения воздушных целей на различных высотах: от предельно малых до самых больших. При этом самолет способен выполнять поставленные задачи как в простых, так и сложных метеоусловиях, а также при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех. Разработка истребителя проводилась в середине 1970-х годов.