Наука и технологии
Сегодня в 12:29
Опубликовано видео «боя» с участием российского сверхзвукового истребителя МиГ-31БМ
Всё выглядит максимально технично
Министерство обороны России опубликовало свежее видео. В нём можно увидеть «бой» с участием российского сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.
В рамках учебного полёта, боевая машина поразила летательный аппарат вымышленного противника. Как пишет Lenta.ru, по легенде он проник в воздушное пространство России для сбора разведданных.
По приказу руководства, экипажи МиГ-31БМ обнаружили «условного противника без привлечения наземных средств ПВО, успешно выполнив захват воздушной цели» и поразили её электронным пуском ракеты дальнего радиуса действия».
Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация о планах России использовать МиГ-31 для перехвата баллистических ракет. При этом также инсайдеры из Минобороны заявили, что истребители-перехватчики будут защищать Севморпуть.