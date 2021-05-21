Опубликовано видео «боя» с участием российского сверхзвукового истребителя МиГ-31БМ

В рамках учебного полёта, боевая машина поразила летательный аппарат вымышленного противника. Как пишет Lenta.ru, по легенде он проник в воздушное пространство России для сбора разведданных.

По приказу руководства, экипажи МиГ-31БМ обнаружили «условного противника без привлечения наземных средств ПВО, успешно выполнив захват воздушной цели» и поразили её электронным пуском ракеты дальнего радиуса действия».

Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация о планах России использовать МиГ-31 для перехвата баллистических ракет. При этом также инсайдеры из Минобороны заявили, что истребители-перехватчики будут защищать Севморпуть.