Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом "Игла"

Изначально ролик был залит в Telegram-канал “Военный осведомитель”, где в том числе говорилось и о том, что происшествие произошло в рамках проводившегося конкурса международных армейских игр “Чистое небо”. Как говорится в публикации канала, солдат, согласно инструкции, зарядил ПЗРК, после чего в момент выстрела ракета, по неизвестной причине, не вышла из пускового контейнера. В свою очередь далее весь комплекс вырвался из рук бойца и полетел в сторону.

На момент публикации новости, остается неизвестным, получил ли военнослужащий травмы. Напомним, что международные армейские игры “Чистое небо” проходили в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года.