Наука и технологии
Сегодня 13:08
Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом "Игла"
Информации о пострадавших нет
В сети было опубликовано видеоподтверждение инцидента, случившегося с российским переносным зенитным ракетным комплексом "Игла".
Изначально ролик был залит в Telegram-канал “Военный осведомитель”, где в том числе говорилось и о том, что происшествие произошло в рамках проводившегося конкурса международных армейских игр “Чистое небо”. Как говорится в публикации канала, солдат, согласно инструкции, зарядил ПЗРК, после чего в момент выстрела ракета, по неизвестной причине, не вышла из пускового контейнера. В свою очередь далее весь комплекс вырвался из рук бойца и полетел в сторону.
На момент публикации новости, остается неизвестным, получил ли военнослужащий травмы. Напомним, что международные армейские игры “Чистое небо” проходили в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года.