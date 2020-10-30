Наука и технологии
Сегодня 15:38
Опубликовано видео концепта компактной PlayStation 5 Slim
Получилось даже слишком реалистично
На днях Sony начала рассылать зарубежным блогерам свою новенькую PlayStation 5. Практически все из них в один голос твердили: консоль получилась очень интересной, но как будто бы слишком габаритной. Вероятнее всего, через год-два японкий техногигант выпустит Slim-версию новинки, но пока этого не случилось, решили “подсуетиться” энтузиасты. Именно они опубликовали видео концепта компактной PlayStation 5.
Для того, чтобы реализовать проект компактной консоли, в очередной раз объединились интернет-ресурс LetsGoDigital и популярный дизайнер под ником Concept Creator. Судя по представленному видео, у Sony есть все возможности реализовать будущую ревизию своей новой консоли, соблюдая при этом дизайн уже существующей версии.
Отдельно стоит отметить, как красиво может выглядеть новенькая PlayStation 5 Slim в черном цветовом исполнении. Напомним, что на сегодняшний день сама Sony представила консоль нового поколения лишь в белом цвете.
Старт продаж PlayStation 5 в России состоится уже 19 ноября 2020 года. Покупателям будет предложено две версии девайса: с оптическим приводом за 46,999 рублей и без него за 37,999 рублей.