Опубликовано видео концепта компактной PlayStation 5 Slim

Отдельно стоит отметить, как красиво может выглядеть новенькая PlayStation 5 Slim в черном цветовом исполнении. Напомним, что на сегодняшний день сама Sony представила консоль нового поколения лишь в белом цвете.

Старт продаж PlayStation 5 в России состоится уже 19 ноября 2020 года. Покупателям будет предложено две версии девайса: с оптическим приводом за 46,999 рублей и без него за 37,999 рублей.