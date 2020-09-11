Опубликовано видео момента взрыва склада боеприпасов в Иордании

Так, по данным интернет-издания Sky News Arabia, опубликовавшем видео, в ролике удалось показать непосредственно момент взрыва на месте возгорания — после него в небе над городом можно было увидеть следы от взорвавшихся боеприпасов.

По словам государственного министра информации Иордании Амджада Адайле, в качестве причины, послужившей началом возгорания, могло стать обыкновенное короткое замыкание. Таким образом, на данный момент власти страны не рассматривают основной версией случившегося террористический акт.

Стоит отметить, что Адайле также добавил, что взрыв произошел на складе с боеприпасами, у которых истек срок действия. В результате произошедшего жертв нет, заявил он.