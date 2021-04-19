Опубликовано видео, на котором показаны последствия остановки вращения Земли

Отметим, что линейная скорость такого вращения по экватору составляет 465,1013 м/с (1674,365 км/ч). И если Земля мгновенно прекратит движения, то объекты, находящиеся на ней, продолжат своё движение, пишет Популярная Механика. Средняя скорость их «полёта» составит более 1,5 тыс км/ч.

Вместе с этим на планете поднимется сильнейший ветер, который, в свою очередь, вызовет множество гигантских цунами.

Поменяется и устройство календарного года. Первая его половина придётся на палящее Солнце, а вторая — на рекордно низкую температуру из-за его отсутствия. Океаны вследствие гравитации переместятся к полюсам, а суша распределится вдоль экватора.