Опубликовано видео падения американского истребителя после столкновения с танкером

Так, видео с падением воздушной боевой машины опубликовал в своем Instagram-аккаунте блог Aviation Daily. Стоит отметить, что в ролике можно заметить не только падение истребителя, но и его дальнейший взрыв. Момент огненной вспышки больше напоминает голливудский боевик, нежели реальную жизнь.

На данный момент в сети нет информации о причинах аварии. Ответственные ведомства говорят о том, что прямо сейчас ими проводится всестороннее внутреннее расследование. Единственное, что известно прямо сейчас, так это то, что в данном инциденте никто не пострадал — пилот истребителя катапультировался и был эвакуирован, в то время как экипаж танкера KC-130J не получил травм во время посадки и самостоятельно покинул самолет.