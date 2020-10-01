Наука и технологии
Сегодня 12:01
Опубликовано видео падения американского истребителя после столкновения с танкером
К счастью, никто не пострадал
В минувший вторник, 29 сентября 2020 года, над калифорнийским небом столкнулись два самолета — заправщик KC-130J и истребитель пятого поколения F-35B. И видео с падением последнего было опубликовано в сети.
Так, видео с падением воздушной боевой машины опубликовал в своем Instagram-аккаунте блог Aviation Daily. Стоит отметить, что в ролике можно заметить не только падение истребителя, но и его дальнейший взрыв. Момент огненной вспышки больше напоминает голливудский боевик, нежели реальную жизнь.
На данный момент в сети нет информации о причинах аварии. Ответственные ведомства говорят о том, что прямо сейчас ими проводится всестороннее внутреннее расследование. Единственное, что известно прямо сейчас, так это то, что в данном инциденте никто не пострадал — пилот истребителя катапультировался и был эвакуирован, в то время как экипаж танкера KC-130J не получил травм во время посадки и самостоятельно покинул самолет.