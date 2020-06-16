Наука и технологии
Сегодня 14:03
Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтийским морем
Инцидент произошел 15 июня
Напомним, что вчера стратегические бомбардировщики В-52H ВВС США, а также летательный аппарат разведывательной авиации иностранных государств, осуществили полет над территорией нейтральных вод Балтийского моря, что вызвало быстрое реагирование российской стороны.
Сейчас же представителями Минобороны РФ было опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтийским морем. Сообщается, что летательные аппараты иностранных государств удаленно отслеживались отечественными радиолокационными средствами контроля. А для того, чтобы перехватить воздушную цель, российская сторона воспользовалась истребителем Су-27 морской авиации Балтийского флота.
Отмечается, что нарушение российской государственной границы зафиксировано не было, а действия российских истребителей соответствовали Международным правилам использования воздушного пространства. Также известно, что полеты самолетов ВВС США и стран НАТО осуществлялись в связи с учениями.