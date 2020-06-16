Сейчас же представителями Минобороны РФ было опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтийским морем. Сообщается, что летательные аппараты иностранных государств удаленно отслеживались отечественными радиолокационными средствами контроля. А для того, чтобы перехватить воздушную цель, российская сторона воспользовалась истребителем Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Отмечается, что нарушение российской государственной границы зафиксировано не было, а действия российских истребителей соответствовали Международным правилам использования воздушного пространства. Также известно, что полеты самолетов ВВС США и стран НАТО осуществлялись в связи с учениями.