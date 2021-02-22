Опубликовано видео применения новейшего российского ударного беспилотника «Орион»

Сюжет с данным видео появился на телеканале "Россия 1", пишет Военное Обозрение. В нём также рассказывается о том, что в общей сложности "Орион" совершил 38 вылетов. 17 из них были с нанесением ударов по позициям и объектам боевиков, 20 носили разведывательный характер, а один — «в иных целях»

Отмечается, что корпус беспилотника, по традиции военной авиации, украшен звёздами. Каждая такая звезда соответствует одному совершённому вылету. Также каждая звезда дополнительно содержит одну букву, где «Р» — это разведывательный полет, «Б» — боевой с нанесением ударов, а «П» — предположительно поиск и подсвечивание целей.