Наука и технологии
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Опубликовано видео с аварийной посадкой российского истребителя со сломанным шасси
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал
Как стало известно, в Telegram-канале радиостанции “Говорит Москва” было опубликовано видео с аварийной посадкой российского истребителя МиГ-31 со сломанным шасси.
Судя по имеющимся данным, первоначально об инциденте было сообщено еще 11 августа, произошло же все в Перми. На снятом в момент происшествия видео видно, как именно военный самолет садится на полосу, после чего за ним тянется огненный след от сломанного шасси. В момент, когда истребитель окончательно останавливается, искры заканчиваются.
Напомним, что чуть ранее в сети уже появлялась информация, согласно которой российские летчики провели успешное приземление, в результате чего никто не погиб. Также, на момент публикации данного материала, нет никакой информации о том, что кто-либо пострадал. В самом же ЦВО уточнили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет, неисправность устраняется.