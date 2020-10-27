Опубликовано видео с бета-версией полноценного автопилота Tesla

На нем можно увидеть, как электромобиль компании ведет себя на дороге в дневное время суток. Он самостоятельно двигается по высокоскоростной автомагистрали, без помощи водителя перестраивается между рядами, а также (когда это необходимо) притормаживает и даже останавливается на красный свет. Не менее удивительно и то, как автомобиль поворачивает и выезжает на проезжую часть.

Стоит отметить, что Tesla, в отличие от многих других компаний, использует в своей системе автопилота лишь компьютер FSD (он отвечает за обработку поступающих данных) и восемь камер, расположенных вокруг автомобиля и создающих панорамную картинку. При этом Илон Маск неоднократно заявлял, что считает использование лидаров лишним, так как это лишь усложняет систему, не давая ей особых преимуществ. Электромобили в этом плане целиком и полностью основываются на компьютерном зрении.