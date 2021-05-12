Опубликовано видео с целым годом жизни Солнца

Период «наблюдения», запечатлённое на видео — с 1 января 2015 по 28 января 2016, передаёт Популярная Механика. При этом снимок делался каждые 12 секунд сразу на 10 различных длинах волн.

Итогом работы учёных стал ролик, показывающий, как ведёт себя ближайшая к нам звезда в течение 12 месяцев и 27 дней. Стоит отметить, что ролик показывает в том числе и изменение размеров Солнца в течение года. Связано это явление с тем, что расстояние между спутником обсерватории и небесным телом за время съёмок менялось