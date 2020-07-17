Опубликовано видео с демонстрацией контроллера DualSense для новенькой PlayStation 5

Судя по всему, видео является частью большего ролика, в котором, возможно, показана и сама консоль. Об этом говорит то, как именно оформлена последняя часть видео, где начинаются титры. Что же до ролика с демонстрацией DualSense, то на нем можно увидеть, каких размеров будет устройство. По всей видимости, по габаритам новый контроллер не будет особо отличаться от актуального DualShock 4.

Напомним, что последние данные гласят, что стоимость геймпада отдельно от консоли составит 60 евро или 4 800 рублей. Выйдет же девайс одновременно с самой консолью - ближе к концу 2020 года.