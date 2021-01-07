Опубликовано видео с дизайном грядущих беспроводных наушников Apple AirPods 3

В ролике, опубликованном на YouTube-канале the Hacker 34, можно увидеть девайс, очень сильно напоминающий Pro-версию беспроводных наушников Apple. При этом важно понимать, что практически все из показанного на видео уже всплывало ранее в виде слухов и утечек.

Напомним, что они утверждают, что новинка будет стоит 199 долларов или 14,8 тыс рублей. При этом наушники будут лишены активного шумоподавления, но сохранят при этом форму AirPods Pro. Релиз устройства может состояться в ближайшее время, вместе с анонсом Bluetooth-метки Apple AirTags.