Опубликовано видео с экспериментальным ручным пулеметом Калашникова советских времен

В соответствующем видеоролике специалист не только продемонстрировал внешний экспериментального оружия, но и рассказал о его особенностях. Сообщается, что для того, чтобы увеличить кучность стрельбы в оружие было несколько модернизировано. В частности специалисты улучшили конструкцию сошек, за счет чего стало возможным центрировать ствол пулемета даже в случае размещения опоры под углом. Кроме того, приклад оружия оснастили откидным наплечником для обеспечения удобного пользования стрелком. Из особенностей также отмечается отсутствие в цевье экспериментального ручного пулемета Калашникова так называемой “бороды”, которая присуща большинству моделей “Калашникова”.

Стоит отметить, что перечисленные в опубликованном видео особенности экспериментального ручного пулемета Калашникова, по неизвестным причинам, не были исполнены в массовом производстве.