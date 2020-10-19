Опубликовано видео с использованием реактивных ранцев армией Великобритании для абордажа корабля

Также сообщается, что силовыми установками являются пять миниатюрных реактивных двигателей, причем четыре из них прикреплены к рукам, а один — к спине. Благодаря мощности в 1,000 л.с, устройство способно развивать скорость до 88.5 км/ч, что вкупе с уверенным полетом при использовании ранца, позволяет назвать устройство полноценным снаряжением будущего.

Представители Военно-Морского Института США добавили, что прямо сейчас командование специальных операций занимается оценкой более продвинутой версии ранца, способного развивать скорость более 322 км/ч.

Отметим, что боевой ранец изготавливался специалистами британского стартапа Gravity Industries, штаб-квартира которого находится в Солсбери. Основателем проекта и главным изобретателем является Ричард Браунинг.