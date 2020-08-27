Наука и технологии
Сегодня 11:11
Опубликовано видео с испытанием российского управляемого снаряда "Торнадо-С"
Как оказалось, это крайне важная для российской артиллерии разработка
В сети появилось видео, на котором продемонстрировано испытание новейшего российского управляемого снаряда "Торнадо-С". Само тестирование состоялось в рамках форума “Армия 2020” в Подмосковье.
Представители НПО “Сплав” уже успели выступить с заявлением, согласно которому доработка снаряда 300 мм для РСЗО 9К515 “Торнадо-С” сделала очень важное для отрасли действие — она открыла перед реактивной артиллерией страны совершенно новые возможности.
При этом гендиректор научно-производственного объединения Александр Смирнов также отметил, что созданная его компанией разработка получила точно такие же габариты, какие имели прежние неуправляемые 300-миллиметровые снаряды. Но сохранив размеры снаряда, им все же удалось улучшить его как в плане оборудования, так и в плане возможностей.
”В режиме одиночного огня система способна разводить снаряды по удаленным друг от друга целям и поражать их с высокой точностью”, — подчеркнул Смирнов.