Опубликовано видео с испытанием российского управляемого снаряда "Торнадо-С"

Представители НПО “Сплав” уже успели выступить с заявлением, согласно которому доработка снаряда 300 мм для РСЗО 9К515 “Торнадо-С” сделала очень важное для отрасли действие — она открыла перед реактивной артиллерией страны совершенно новые возможности.

При этом гендиректор научно-производственного объединения Александр Смирнов также отметил, что созданная его компанией разработка получила точно такие же габариты, какие имели прежние неуправляемые 300-миллиметровые снаряды. Но сохранив размеры снаряда, им все же удалось улучшить его как в плане оборудования, так и в плане возможностей.

”В режиме одиночного огня система способна разводить снаряды по удаленным друг от друга целям и поражать их с высокой точностью”, — подчеркнул Смирнов.