Опубликовано видео с изображением миллиарда лет эволюции Земли

Именно такой ролик опубликовали на YouTube-канале SciTech Daily. Что интересно, именно движение этих плит «определяет общую эволюцию нашей планеты». Они и их расположение формируют внешний вид Земли, а также то, где именно какой материк расположен.

По словам авторов видео, их работа способна помочь в прогнозировании тектонического состояния планеты в будущем. Это особенно важно для тех учёных, которые хотят подготовиться к изменениям среды. Тех самых, которые могут повлечь за собой масштабные катаклизмы.

С самим видео вы можете ознакомиться ниже: