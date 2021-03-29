Наука и технологии
Сегодня в 07:01
Опубликовано видео с крушением вертолёта Leonardo AW169
К счастью, обошлось без жертв
В сети появилось видео, на котором можно увидеть аварию новенького вертолёта Leonardo AW169 (UH-169A). Напомним, что летательный аппарат был приобретён Италией для нужд Финансовой гвардии.
Само происшествие произошло ещё 27 марта, пишет издание Военное Обозрение. Судя по имеющимся данным, экипаж вертолёта осуществлял рулёжку по взлётному полю. Постепенно набирая обороты, машина, вероятно, столкнулась с перекосом винтов. Это привело к потере устойчивости и крушению на землю.
Стоит отметить, что несмотря на нахождение двух техников на полосе во время инцидента, никто из них не пострадал. Один из работников даже взялся за огнетушитель, ожидая возгорания машины.
Источники заявляют, что максимальный урон, полученный самим экипажем, ограничился обыкновенными ушибами.