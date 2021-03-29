Опубликовано видео с крушением вертолёта Leonardo AW169

Само происшествие произошло ещё 27 марта, пишет издание Военное Обозрение. Судя по имеющимся данным, экипаж вертолёта осуществлял рулёжку по взлётному полю. Постепенно набирая обороты, машина, вероятно, столкнулась с перекосом винтов. Это привело к потере устойчивости и крушению на землю.

Стоит отметить, что несмотря на нахождение двух техников на полосе во время инцидента, никто из них не пострадал. Один из работников даже взялся за огнетушитель, ожидая возгорания машины.

Источники заявляют, что максимальный урон, полученный самим экипажем, ограничился обыкновенными ушибами.