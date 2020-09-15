Опубликовано видео с новым VR-шлемом Oculus Quest 2, не зависящим от компьютера
Основываться новинка будет на новом процессоре Qualcomm Snapdragon XR-2, который, в сравнении со Snapdragon 835, установленным в оригинальном Oculus Quest, окажется в два раза мощнее с точки зрения производительности процессора и графического процессора, а также в 11 раз мощнее с точки зрения скорости обработки ИИ. Также новый процессор позволит шлему виртуальной реальности работать с разрешением в 6 раз больше, чем мог Snapdragon 835.
Помимо этого, Oculus Quest получит 6 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ памяти постоянной. Также каждый глаз пользователя будет смотреть в дисплей с разрешением “около 2К”. Еще одной отличительной особенностью новинки называют возможность работать устройства не только в автономном режиме, но и в связке с компьютером. Анонс нового шлема виртуальной реальности Oculus ожидается на мероприятии Facebook Connect 16 сентября — именно там, скорее всего, и будет названа цена новинки вместе с датой ее выхода.