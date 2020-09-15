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Опубликовано видео с новым VR-шлемом Oculus Quest 2, не зависящим от компьютера

В сравнении с предшественником новинка сделала заметный прорыв
Маркетинговым отделом Facebook было опубликовано видео с новым VR-шлемом Oculus Quest 2, независящим от компьютера. Согласно имеющимся данным, сама компания считает данное устройство “самой передовой универсальной системой виртуальной реальности на сегодняшний день”.

Основываться новинка будет на новом процессоре Qualcomm Snapdragon XR-2, который, в сравнении со Snapdragon 835, установленным в оригинальном Oculus Quest, окажется в два раза мощнее с точки зрения производительности процессора и графического процессора, а также в 11 раз мощнее с точки зрения скорости обработки ИИ. Также новый процессор позволит шлему виртуальной реальности работать с разрешением в 6 раз больше, чем мог Snapdragon 835.

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Oculus Quest 2

Помимо этого, Oculus Quest получит 6 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ памяти постоянной. Также каждый глаз пользователя будет смотреть в дисплей с разрешением “около 2К”. Еще одной отличительной особенностью новинки называют возможность работать устройства не только в автономном режиме, но и в связке с компьютером. Анонс нового шлема виртуальной реальности Oculus ожидается на мероприятии Facebook Connect 16 сентября — именно там, скорее всего, и будет названа цена новинки вместе с датой ее выхода.