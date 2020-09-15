Опубликовано видео с отвалом топливного бака американского истребителя во время взлета

Видеоролик с инцидентом изначально опубликовали в популярном сервисе TikTok, после чего произошедшее начали активно обсуждать на Reddit. По мнению некоторых специалистов, причиной сброса бака могла стать сильная перегрузка, которую пришлось испытать самолету в процессе взлета с авианосца. Также не исключается и вариант со сбоем в работе электроники.

Напомним, что истребитель F/A-18 Hornet — это достаточно популярный американский истребитель, разработка которого велась еще в 70-е годы прошлого столетия. Его применяли в качестве основного оружия для нанесения бомбовых ударов и воздушного прикрытия во время операции “Буря в пустыне”.