Опубликовано видео с падением метеорита в Китае

Сообщается, что упало небесное тело в районе города Юйшу. Его население составляют около 400 тыс человек, при этом никто из них, вроде как, не пострадал. В сети также ходит информация о том, что радиус метеорита равняется примерно одному метру, а масса — около 10 тонн.

Само собой, есть немалые шансы того, что упавшее небесное тело оставило серьёзные разрушения в момент падения. Но из-за закрытости Китая, совсем не факт, что мировая общественность о них узнает.

Напомним, что в 2013 году похожая ситуация приключилась с жителями Челябинска. Они также стали свидетелями необычного космического явления, причём многие из них успели заснять происшествие на видео.