Опубликовано видео с первым в мире полноценным рабочим световым мечом из "Звездных Войн"

Стоит отметить, что основной специализацией команды YouTube-канала является разработка и демонстрация совершенно разных девайсов и приспособлений, в том числе и из популярных фантастических фильмов. Так, например, инженеры проекта уже создавали репульсор как у Железного Человека.

На этот раз специалисты the Hacksmith решили взяться за казалось бы невозможное — создание полноценного рабочего прототип светового меча, который, помимо всего прочего, мог бы “появляться” прямо из рукоятки. В конечном итоге, использовав различные прочные материалы (в том числе и титановую трубку), инженерам все же удалось добиться желаемого. Устройство не только внешне очень сильно похоже на оригинал из “Звездных Войн”, но также может прорезать практически любые объекты. С самим видео вы можете ознакомиться ниже: