Опубликовано видео с первым запуском боевой ракеты с суперэсминца США

Снарядом для первых боевых стрельб была выбрана боевая ракета Standard Missile 2, пишет издание The Drive. При этом боевой снаряд успешно поразил неназванную мишень, выступавшую в качестве имитации противокорабельной ракеты. Сообщается, что пуск ракеты состоялся у побережья Южной Калифорнии.

Напомним, что у эсминца Zumwalt достаточно непростая судьба: еще в декабре 2017 года судно умудрилось сломаться в рамках проводившихся тогда испытаний. А еще ранее, в ноябре 2016 года, корабль вышел из строя при проходе Панамского канала.