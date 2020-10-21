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Опубликовано видео с первым запуском боевой ракеты с суперэсминца США
Наконец-то у многострадального Zumwalt получилось пройти испытания без проблем
В сети было опубликовано видео с первым боевым ракетным пуском с суперэсминца типа Zumwalt ВМС США. Это тот самый миноносец, который в 2017 году вышел из строя прямо во время испытаний.
Снарядом для первых боевых стрельб была выбрана боевая ракета Standard Missile 2, пишет издание The Drive. При этом боевой снаряд успешно поразил неназванную мишень, выступавшую в качестве имитации противокорабельной ракеты. Сообщается, что пуск ракеты состоялся у побережья Южной Калифорнии.
Напомним, что у эсминца Zumwalt достаточно непростая судьба: еще в декабре 2017 года судно умудрилось сломаться в рамках проводившихся тогда испытаний. А еще ранее, в ноябре 2016 года, корабль вышел из строя при проходе Панамского канала.