Наука и технологии
Сегодня 16:50
Опубликовано видео с первым запуском российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Выглядит, конечно, эффектно
Некоторое время назад начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил, что пуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” успешно состоялся. Сейчас же в сети было опубликовано видео с данным событием.
Дальность полета ракеты составила 450 км, при этом боевой единице удалось достигнуть показателей высоты в 28 км и времени полета в 4,5 мин. Герасимов также отметил факт достижения “Цирконом” гиперзвуковой скорости, которая составляет более восьми махов или 9,6 тыс км/ч.
Ожидается, что после проведения всех необходимых тестов и госиспытаний, ракетой “Циркон” будут оснащать военные подводные лодки и надводные корабли. При этом поздравление в связи с успешными испытаниями новинки высказал и глава страны — Владимир Путин.
Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за ее результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлеченные в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор.