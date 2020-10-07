Опубликовано видео с первым запуском российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Дальность полета ракеты составила 450 км, при этом боевой единице удалось достигнуть показателей высоты в 28 км и времени полета в 4,5 мин. Герасимов также отметил факт достижения “Цирконом” гиперзвуковой скорости, которая составляет более восьми махов или 9,6 тыс км/ч.

Ожидается, что после проведения всех необходимых тестов и госиспытаний, ракетой “Циркон” будут оснащать военные подводные лодки и надводные корабли. При этом поздравление в связи с успешными испытаниями новинки высказал и глава страны — Владимир Путин.