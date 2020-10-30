Опубликовано видео с полетом на самодельном реактивном ранце

На видео можно заметить, что самодельный ранец не подключен к каким-либо сторонним устройствам - девайс максимально автономен. При этом, судя по тому, как Донгшенг мастерски управляет своим изобретением, можно сделать выводы о достаточной легкости использования устройства. По словам инженера, его устройство способно взлетать на высоту до 200 метров и пролетать до 10 км.

Отметим, что разработка китайского энтузиаста очень похожа на реактивный ранец, создаваемый британской компанией Gravity Industries. Правда, в случае этой компании, на создание необычного средства передвижения было потрачено более трех лет и явно больше 100,000 долларов.