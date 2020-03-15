Опубликовано видео с полетом российских самолетов Ту-142 в районе Аляски

Так, на опубликованных кадрах можно заметить, как сразу несколько самолетов морской авиации Тихоокеанского флота России совершают стандартный плановый полет над территорией нейтральных вод. Также стало известно, что в общей сложности самолеты преодолели расстояние в более 5 тыс километров.

Что интересно, Ту-142, в рамках ближней зоны, находились в сопровождении российских истребителей МиГ-31БМ. В свою очередь Минобороны России заявило, что данный полет был совершен в рамках зимней боевой подготовки экипажей.