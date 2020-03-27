Опубликовано видео с поражением легких коронавирусом

Так, на опубликованном видео можно увидеть легкие 59-летнего мужчины, которые буквально за несколько дней серьезно пострадали от коронавируса. Состояние данного пациента вынудило врачей подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, врачи сообщают о вероятность того, что поражение легких в данном случае настолько критично, что пациент не сможет полностью выздороветь.

Согласно актуальным на сегодняшний день данным, в России зафиксировано порядка 1036 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, 45 случаев выздоровления, а также 3 летальных исхода. В мире же, в свою очередь, известно о 250 592 случаях инфицирования, тогда как общее число подтвержденных случаев смерти составляет 13 950.