Опубликовано видео с преследующим хозяина малышом Йодой со встроенным ИИ

Разработал робота Мануэль Ахумада, сообщает Gizmodo. Для реализации проекта, инженер использовал 3D-принтер и подручные средства. Для того, чтобы «оживить» малыша, разработчик воспользовался различной недорогой электроникой, в том числе Raspberry Pi.

По словам Ахумада, его игрушкой можно управлять при помощи контроллера от PlayStation 4. Но куда интереснее функция, с помощью которой мини-робот способен следовать за хозяином, как это делает персонаж оригинального сериала. Для реализации этой функции, инженер воспользовался приложением OpenBot от Intel, которое использует машинное обучение для анализа изображения с камеры устройства.