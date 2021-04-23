Опубликовано видео с пролетавшим над российским городом огненным шаром

Уникальные кадры опубликовал в своём Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Журналист практически сразу же предположил, что шары — результат отстрела тепловых ловушек на каких-нибудь ночных учениях.

В дальнейшем ему удалось выяснить, что сделанное им предположение верно. Военные и вправду проводили отстрело тепловых ловушек.

Напомним, что ранее, 22 апреля 2021 года, министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о завершении проверки войск Южного и Западного военных округов в Крыму. Также он приказал отвести их с южных рубежей страны — теперь они должны будут располагаться в пунктах постоянной дислокации.