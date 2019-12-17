Опубликовано видео с работой беспилотного аэротакси

В отличие от большинства конкурентов, Skyryse не тратит собственные силы на создание транспортного средства с электрическим приводом с нуля — вместо этого она использует обычные вертолеты в качестве своеобразной платформы для демонстрации собственной автономной технологии. Также компания опубликовала в сети видео, на котором видно, как модифицированный вертолет летит без вмешательства людей — пилоты хоть и находятся в кабине, они лишь исполняют страховочную роль.

”Каждый компонент разработанной нами системы работает в трех экземплярах для обеспечения большей надежности и отказоустойчивости, а также для того, чтобы гарантировать, что функции автоматизации остаются работоспособными в любое время, даже в случае сбоев оборудования”, — говорится в официальном заявлении компании.