Опубликовано видео с работой новейшей американской системы наведения вертолетов

Что интересно, судя по имеющимся данным, вся система работает максимально автономно, а ее основной задачей является помощь летательному аппарату действовать при любых погодных условиях. Чтобы понять уровень важности новейшей системы, в видеоролике одновременно показаны ситуация за бортом вертолета и соответствующая картинка, демонстрируемая системой на мониторе.

Напомним, что еще в июне 2018 года The Drive, со ссылкой на Управление генерального инспектора Пентагона, опубликовало материал, в котором рассказало о том, что военное ведомство признало американские вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk куда более сложными в эксплуатации, чем российская разработка Ми-17.