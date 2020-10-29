Опубликовано видео с роботом Disney, с пугающе похожими на человеческие глазами

Инженеры подразделения сумели добиться поразительного сходства глаз робота с человеческими за счет поддержания зрительного контакта и микродвижений, напоминающих настоящие, сообщает N+1. Для того, чтобы проект такого робота воплотился в жизнь, специалисты оснастили его камерой глубины. В итоге, если кто-то подходил ближе к роботу, то он имитировал неодобрительный взгляд для незнакомцев и дружелюбный для уже знакомых людей.

Несмотря на то, что мимика робота очень сильно напоминает таковую у человека, она все же не лишена недостатков. Так, например, пока что глаза робота фокусируются на бесконечность, из-за чего он смотрит не на стоящего рядом человека, а как бы сквозь него.