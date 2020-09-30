Экзоскелеты будоражат умы как конструкторов, так и обычных граждан не первый десяток лет. Создать нечто, что сделает человека в несколько раз сильнее и поможет тем самым на поле боя — это то, о чем мечтают армии каждого государства на нашей планете. И вот, в сети наконец-то было опубликовано видео с российскими боевыми экзоскелетами в действии.