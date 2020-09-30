Наука и технологии
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Опубликовано видео с российскими боевыми экзоскелетами в действии
Это как в Crysis, только в реальной жизни
Экзоскелеты будоражат умы как конструкторов, так и обычных граждан не первый десяток лет. Создать нечто, что сделает человека в несколько раз сильнее и поможет тем самым на поле боя — это то, о чем мечтают армии каждого государства на нашей планете. И вот, в сети наконец-то было опубликовано видео с российскими боевыми экзоскелетами в действии.
Так, отечественная госкорпорация опубликовала на своей странице во ВКонтакте пост, к которому прикрепила видеоролик. В нем компания продемонстрировала, как выглядит ее новейшая разработка, созданная, по всей видимости, для использования работниками промышленности и военнослужащими. Также на видео можно заметить, как именно проходила часть испытаний новинки.
Экзоскелет скрыт под экипировкой, не сковывает движения и разгружает опорно-двигательный аппарат. Позволяет переносить боевую экипировку и вооружение массой до 60 кг, при этом сам весит 6 кг. Суставы могут блокироваться для длительного нахождения в одной позе.
Отметим, что на данный момент Ростех не стал делать каких-либо анонсов касательно старта поступления устройства на службу в российскую армию. Но учитывая, что на видео солдат успешно выполняют поставленные перед ним задачи, используя для этого экзоскелет, можно предположить, что новинка уже близка к своему так называемому “релизу”.