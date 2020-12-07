Опубликовано видео с созданием 3D-анимации в стиле Pixar исключительно математическими формулами

В своих прошлых роликах Квилес использовал все современные технологии, помогающие создавать работы на уровне лучших профессионалов индустрии. Но свою последнюю работу специалист решил создать без посторонних утилит, опираясь только на математику. Он “нарисовал” анимированное селфи девушки, полагаясь только на формулы.

Внутри самого видео рассказывается, как с помощью инструмента Shadertoy и “царицы наук” создаются основные геометрические формы, настраивается освещение и делается все то, для чего другие использовали бы Blender или что-то посложнее, по типу Cinema 4D.