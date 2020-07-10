Опубликовано видео с существом с руками,“как у человека”

Об этом в своем материале написали журналисты Daily Star. Ролик был опубликован в популярном видеосервисе TikTok жительницей американского Боулдер-Сити. Как можем видеть, девушка засняла видео с необычным существом, чьи конечного пугающе напоминают человеческие. Похожее на ящерицу существо в опубликованном видео сидит на камне без особых движений, благодаря чему можно рассмотреть его тело.

Пользователи сети, в свою очередь, начали искать в интернете, что именно за животное показано в видео. Однако как отмечается, поиски не увенчались успехом. Многие даже сошлись на том, что это всего лишь игрушка. Всего за несколько дней видеозапись была просмотрена более 540 тыс раз.