Опубликовано видео с тренировками российских пилотов к Дню Победы

Известно, что демонстрационные пролеты пройдут традиционно 9 мая. В этом году свидетелями полетов станут жители 12 городов на территории округа. Кроме того, посмотреть их смогут также в Ереване.”Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления”, - рассказал генерал-полковник Александр Дворников.

Известно, что всего в торжественной демонстрации будет эксплуатироваться порядка 126 самолетов, а также 84 вертолета. Увидеть пролеты авиации смогут жители таких городов, как Ростов-на-Дону, Волгоград, Каспийск, Краснодар, Новороссийск, Владикавказ, Ставрополь, Севастополь, Грозный, Ейск, Ереван, Астрахань, а также Керчи.