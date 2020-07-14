Опубликовано видео с тушением пожара на военном корабле США

Произошло все в порту Сан-Диего - именно там загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard. Причем, важно отметить, что пожар оказался настолько масштабным и сложным, что его не могли затушить даже спустя двое суток после начала, даже несмотря на использование в процессе вертолетов!

С выступлением касательно ситуации с пожаром выступил и начальник пожарной охраны Сан-Диего Колин Стоуэлл. Он заявил, что инцидент может нести продолжительный характер, а USS Bonhomme Richard, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.

Напомним, что судно прослужило американскому флоту в общей сложности 28 лет. Что интересно, даже столь значимый срок является лишь половиной от планового срока службы данного типа кораблей.