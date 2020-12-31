Опубликовано видео с запуском ракеты истребителя с видом из кабины

В открытый доступ ролик залили ВВС США. В нём камера, установленная в салоне всепогодного истребителя четвёртого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle, засняла момент запуска боевой ракеты в рамках учений. Представители Минобороны США уточнили, что сам полёт состоялся ещё 8 декабря 2020 года, а в кадре можно увидеть пилотов 493-й истребительной эскадрильей Grim Reapers.

Как стало известно, на видео видно запуск американской управляемой ракеты Sidewinder класса «воздух-воздух». Её отличительной особенностью является инфрокрасная головка, благодаря которой снаряд способен самонаводиться.