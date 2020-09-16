Наука и технологии
Сегодня 14:46
Опубликовано видео секретного космического самолета X-37B ВВС США
О его миссии до сих пор практически ничего неизвестно
В сети было опубликовано крайне интересное видео, на котором демонстрируется секретный космический самолет X-37B военно-воздушных сил США. Летательный аппарат в ролике предстает с распахнутыми дверями и солнечной батареей, которая свободно помещается внутри отсека.
Судя по всему, ролик был показан в рамках ежегодной выставки, проводимой Ассоциацией Военно-воздушных сил, в которой приняла участие и компания-разработчик данного аппарата — Boeing.
Стоит отметить, что несмотря на то, что космический самолет выводился на орбиту на протяжении десятилетия, подробных сведений о нем в открытых источниках не то, чтобы много. В связи с этим в сети ходит множество слухов о том, что основную часть его экспериментальных миссий составляют разведывательные и коммуникационные задачи.