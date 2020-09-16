Опубликовано видео секретного космического самолета X-37B ВВС США

Стоит отметить, что несмотря на то, что космический самолет выводился на орбиту на протяжении десятилетия, подробных сведений о нем в открытых источниках не то, чтобы много. В связи с этим в сети ходит множество слухов о том, что основную часть его экспериментальных миссий составляют разведывательные и коммуникационные задачи.