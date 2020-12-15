Опубликовано видео, снятое на выпавший из самолёта iPhone

Во время очередных съёмок в воздухе, Галиотто не углядел приближающийся поток ветра, из-за чего его iPhone 6s выпал из его рук и из самолёта, сообщает местный портал Globo. На удивление, режиссёр не отчаился и решил проверить местоположение аппарата, воспользовавшись функцией Apple Find My. В результате он нашёл свой смартфон на пляже, практически невредимым. А затем он даже нашёл ролик, который устройство успело снять в момент падения.

Таким образом, старенький телефон Apple не просто пережил 500-метровое падение, но и заснял весь процесс. Последнее удивило режиссёра настолько сильно, что он решил выложить ролик в сеть: