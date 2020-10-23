Наука и технологии
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Опубликовано видео со сбитым в Карабахе турецким беспилотником
Такие используют вооруженные силы Азербайджана
В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, а это неминуемо приводит к потерям с обеих сторон конфликта. Вот и на этот раз, в сети было опубликовано со сбитым в Карабахе турецким беспилотником Bayraktar-TB2.
Напомним, что данным типом дронов пользуются вооруженные силы Азербайджана - именно их аппарат, судя по всему, и был сбит над зоной ведения боевых действий. Эксперты отмечают, что появление множества материалов с рухнувшими беспилотниками турецкого производства свидетельствуют о более четком построении системы противовоздушной обороны одной из сторон в сравнении с тем, что было в самом начале конфликта.
Согласно имеющимся данным, обломки Bayraktar-TB2 были доставлены на базу войск НКР. Вероятно, там их будут анализировать, чтобы найти еще больше слабых мест, которые можно будет использовать при дальнейших боевых действиях.