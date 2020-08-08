Опубликовано видео со стрельбой новой китайской управляемой ракеты

Судя по данным, опубликованным пользователем dambiev, ракета, показанная на видео, имеет обозначение Blue Arrow 21 (BA-21). Если это так, то речь идет об оружии, представленном на авиасалоне в Чжухае в уже далеком 2018 году.

Свой комментарий по поводу публикации видео дали и в издании Janes. По мнению журналистов, дальность действия демонстрируемой ракеты составляет примерно 18 километров, при этом она также оснащена двухканальной системой наведения миллиметрового диапазона. Но эксперты издания все же отмечают, что, по всей видимости, Blue Arrow 21 немного отличается от той версии себя, что была представлена в 2018 году в Чжухае.