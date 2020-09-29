Опубликовано видео уничтожения азербайджанского вертолета армянскими военными

Стоит отметить, что изначально армянский военный представитель Арцрун Ованнисян заявил о возможном сбитии сразу нескольких летательных аппаратов, сообщает агентство РИА Новости. Но на видео можно заметить взрыв лишь одного вертолета.

Напомним, что Ованнисян также опроверг уничтожение Вооруженными силами Азербайджана воинской части, расположенной в городе Мартуни: