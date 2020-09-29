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Опубликовано видео уничтожения азербайджанского вертолета армянскими военными
Ранее о факте сбития заявлял представитель Армении
В сети опубликовали видео уничтожения азербайджанского вертолета армянскими военными в ходе боев в Нагорном Карабахе. Ранее о данном событии отчитались в Министерстве обороны Армении.
Стоит отметить, что изначально армянский военный представитель Арцрун Ованнисян заявил о возможном сбитии сразу нескольких летательных аппаратов, сообщает агентство РИА Новости. Но на видео можно заметить взрыв лишь одного вертолета.
Напомним, что Ованнисян также опроверг уничтожение Вооруженными силами Азербайджана воинской части, расположенной в городе Мартуни:
Это не соответствуют действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может.
Вместе с тем он отметил, что распространяемая азербайджанской стороной информация о том, что высокопоставленный армянский офицер погиб также является дезинформацией.