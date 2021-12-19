Опубликовано видео уничтожения двух сирийских боевиков российским дроном-камикадзе

Изначально ролик появился в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия-1» Александра Рогаткина. На нём можно услышать, как оператор барражирующих боеприпасов рассказывает подробности операции. Само событие, как оказалось, состоялось ещё в апреле 2020 года.

Был произведён запуск барражирующего боеприпаса, он (боевик — прим. редакции) буквально за пару секунд обнаружил его и визуально, и акустически, но не успел среагировать, и было прямое попадание по данному командиру.

Напомним, что разработкой беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» занимались специалисты ZALA AERO, которая входит в состав концерна «Калашников».